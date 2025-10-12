PIANETAMILAN i nostri video Milan, Ibrahimovic punge: “Niente Champions? Sarò ricordato più …”

Milan, Ibrahimovic punge: “Niente Champions? Sarò ricordato più …”

Emiliano Guadagnoli
12 ottobre

Tra i grandi ospiti dell'ottava edizione del Festival dello Sport c'era anche Zlatan Ibrahimovic ex attaccante del Milan. Le parole sulla Champions

