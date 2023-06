Milan, i gol più belli della seconda esperienza di Ibrahimovic | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan nel gennaio 2020: finora ha collezionato 37 gol in 78 partite. Ecco quelli più belli in questo video

Zlatan Ibrahimovic, attaccante classe 1981, è tornato al Milan nel gennaio 2020 dopo un primo biennio più lontano nel tempo (2010-2012). Da quando ha indossato nuovamente la maglia rossonera, Ibra ha segnato 37 gol in 78 partite disputate in tre stagioni e mezza. Vediamo, dunque, in questo video di 'OneFootball', le reti più belle realizzate da Zlatan nella sua seconda esperienza nel Diavolo