Milan, infinito Giroud: i gol più belli della scorsa stagione | VIDEO

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nonostante l'età, non perde il fiuto del gol. Vediamo quelli più belli della stagione 2022-2023

Il Milan non si vuole lasciar scappare il suo numero 9: per questo, avanzerà presto a Olivier Giroud la proposta di prolungare per un'altra stagione il suo contratto con il Diavolo che è in scadenza, attualmente, il 30 giugno 2024. Guarda i gol più belli di Giroud con il Milan nella stagione 2022-2023 in questo video!