Milan, Gabbia firma autografi ai tifosi fuori dal centro sportivo rossonero di Milanello
00:16
Matteo Gabbia, difensore rossonero, è giunto da poco a Milanello e si è soffermato, all'ingresso, per firmare autografi ai tifosi. Il video
Matteo Gabbia, difensore rossonero classe 1999, è giunto da poco a Milanello per l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Parma-Milan e, per l'occasione, si è soffermato, all'ingresso del centro sportivo rossonero per firmare autografi ai tifosi. Il video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi