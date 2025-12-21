PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo senza filtri: “Questo non è calcio. Bravi i ragazzi ad adattarsi”
VIDEO
Milan Futuro, Oddo senza filtri: “Questo non è calcio. Bravi i ragazzi ad adattarsi”
01:16
Al termine del match tra Vogherese e Milan Futuro, finito 2-2, l'allenatore dei rossoneri, Massimo Oddo, ha rilasciato delle dichiarazioni
Il Milan Futuro di Massimo Oddo pareggia 2-2 contro la Vogherese. L'allenatore rossonero, al termine della sfida, ha voluto commentare il campo e la squadra avversaria, passando poi a parlare della situazione in classifica. Le sue parole: