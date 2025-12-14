Milan Futuro, Oddo: “I singoli stanno crescendo molto. Bartesaghi? Contentissimo”

Il Milan Futuro vince contro la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani: Le parole di Oddo a fine match

Il Milan Futuro di Massimo Oddo vince ancora: quest'oggi i rossoneri hanno battuto la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani, conquistando la seconda vittoria di fila. Il tecnico rossonero, a fine match ha voluto spendere alcune parole. Video PM