PIANETAMILAN i nostri video Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo saputo contrastare la fisicità. Contento dei ragazzi”
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Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo saputo contrastare la fisicità. Contento dei ragazzi”
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Al termine della sfida Oltrepò e Milan Futuro, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi al termine di Oltrepò-Milan Futuro, gara vinta dai rossoneri per 1-0. Le sue dichiarazioni.