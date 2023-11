Milan, Furlani: “È una follia togliere il Decreto Crescita” | VIDEO

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'importanza del Decreto Crescita nel calcio al Social Football Summit 2023

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto al 'Social Football Summit 2023', intervistato dal giornalista Alessandro Giudice su varie tematiche. Tra i tanti temi dibattuti, Furlani ha anche sottolineato come il Decreto Crescita sia fondamentale per l'industria calcistica e che sarebbe una follia toglierlo. Ecco, nel video, le dichiarazioni del CEO del club di Via Aldo Rossi