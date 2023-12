Milan-Frosinone, le ultime dalla vigilia. Rientra Bennacer | VIDEO

Vigilia di Milan-Frosinone e conferenza stampa per Stefano Pioli: oggi torna tra i convocati anche Ismael Bennacer

Una bellissima notizia per i rossoneri che però dovranno fare i conti con molti problemi. In primis l'emergenza infortuni. I rossoneri sono corti sia in difesa che in attacco. Ecco le ultime novità dai colleghi di Gazzetta TV