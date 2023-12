Milan-Frosinone, Bennacer torna in campo: il commento | VIDEO

La migliore notizia per il Milan al termine della sfida vinta 3-1 col Frosinone è il ritorno in campo, dopo 206 giorni, di Ismael Bennacer

Il Milan ritrova la vittoria. I rossoneri, a San Siro, superano per 3-1 il Frosinone. Il Diavolo riparte in campionato dopo la sconfitta in Champions League. La migliore notizia per il Milan al termine della sfida vinta 3-1 col Frosinone è il ritorno in campo, dopo 206 giorni, di Ismael Bennacer. Ecco il video con il commento di Gazzetta TV