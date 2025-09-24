PIANETAMILAN i nostri video Milan Femminile, Arrigoni: “Spero sia l’anno della mia consacrazione, lavoriamo sodo”
MILAN FEMMINILE
Milan Femminile, Arrigoni: “Spero sia l’anno della mia consacrazione, lavoriamo sodo”
01:45
Giorgia Arrigoni, centrocampista del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video
Giorgia Arrigoni, centrocampista del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video