Milan Femminile, Arrigoni: "Spero sia l'anno della mia consacrazione, lavoriamo sodo"

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, Arrigoni: “Spero sia l’anno della mia consacrazione, lavoriamo sodo”

01:45
Daniele Triolo
24 settembre

Giorgia Arrigoni, centrocampista del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video