Milan, Di Caro: “I cambi di Pioli? Non è colpa sua se…” | VIDEO

Il vice direttore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, parla anche dei cambi di Stefano Pioli in Napoli-Milan. Ecco il suo parere: "Non so se abbia sbagliato. Io Giroud lo avrei tenuto fino alla fine. Credo che la partita doveva essere chiusa nel primo tempo e non è colpa di Pioli se sono mancati i gol". Il video dai colleghi di Gazzetta TV