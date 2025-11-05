PIANETAMILAN i nostri video È un Milan da Scudetto? Ecco la simpatica risposta del Presidente dei rossoneri Scaroni
È un Milan da Scudetto? Ecco la simpatica risposta del Presidente dei rossoneri Scaroni
Il giorno dopo Milan-Roma il Presidente dei rossoneri Paolo Scaroni ha risposto così ad una precisa domanda sul Diavolo da titolo. Il video
Il giorno dopo Milan-Roma 1-0, all'ingresso dell'Assemblea della Lega Serie A a Lissone (MB), il Presidente dei rossoneri Paolo Scaroni ha risposto in maniera simpatica ad una precisa domanda sulle chance di Scudetto per il Diavolo di Massimiliano Allegri in questa stagione. Ecco, nel video, la battuta di Scaroni ai giornalisti presenti