Milan da Scudetto? Allegri è il fattore decisivo, ma il calendario …

Dopo sette giornate il Milan di Massimiliano Allegri è da solo in testa alla classifica, nonostante i tanti infortuni. Con la vittoria in rimonta sulla Fiorentina, un 2-1 firmato da Rafael Leão, i rossoneri si sono candidati ufficialmente per lo Scudetto? Se n'è parlato nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', sottolineando anche un aspetto chiave nella comunicazione di Allegri e Igli Tare. Guarda il video