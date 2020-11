Milan, clima disteso: il ritorno da Napoli è uno spasso | VIDEO

Milan, giocatori sorridenti in aereo

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Una vittoria importante e meritata per il Milan, che ritorna da Napoli con una vittoria importantissima che consente di continuare la marcia in campionato, confermando così la prima posizione in classifica. Uno scenario probabilmente dovuto alla complicità dei giocatori non solo in campo. In questo video, infatti, vengono mostrate alcune immagini relative al ritorno della squadra da Napoli verso Milano. Un viaggio tutto da ridere: clima disteso, con giocatori felici e 'canterini'.