Mercato Milan – Ag. Yazici: “Mai avuti contatti con i rossoneri” / News

Mercato Milan, parla l’agente di Yazici

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Adem Cebeci, agente di Yusuf Yazici, ha parlato di eventuali contatti tra il Milan e il suo assistito. Le parole ai microfoni di ‘Calciomercato.com’:

Sulla tripletta contro il Milan

“Questo è solo l’inizio. Siamo solo all’inizio e sono convinto che Yusuf crescerà sempre di più. Dopo questo lungo cammino vedremo dove saremo”.

Sui contatti con il Milan

“Non abbiamo mai avuto contatti diretti con il Milan prima del trasferimento di Yusuf dal Trabzonspor al Lille. La Lazio si era interessata concretamente al ragazzo. Molti agenti a livello internazionale mi hanno chiamato dopo la partita contro Milan. Yusuf è stato fantastico e ha fatto una grande tripletta. Non abbiamo avuto contatti diretti con il Milan. Quindi se il Milan è interessato Yusuf dovrebbe chiamare direttamente il Lille, non noi”. Stoccata di Maldini a Calhanoglu per il rinnovo: le parole >>>