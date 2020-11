Mercato Milan, Maldini avverte Calhanoglu: frecciatina sul rinnovo / News

Mercato Milan Maldini Calhanoglu

Ancora una vittoria per il Milan, che continua a mietere vittime importanti in Serie A. Dopo la marcia trionfale nel post-lockdown, in cui i rossoneri hanno messo in fila diverse big del campionato, la squadra di Stefano Pioli continua a stupire anche nella stagione corrente e consolida la prima posizione in classifica. Otto giornate non senza insidie per il Diavolo, che ha dovuto affrontare Inter, Roma e Napoli, con un bottino totale di 7 punti su 9 conquistabili. Una situazione che non si può non continuare a cavalcare nonostante la pessima notizia sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è di sicuro uno degli artefici principali di un salto di qualità sotto gli occhi di tutti.

Non solo Ibra, tantissimi giocatori sono migliorati negli ultimi mesi. Tra questi sicuramente Hakan Calhanoglu, oggetto misterioso e bersaglio continuo dei tifosi nei suoi primi tre anni rossoneri, ma giocatore fondamentale in questo momento. In uno scenario brillante in ogni direzione, c’è però uno spiraglio di buio che lascia preoccupazione. Il turco, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2021, motivo per il quale non bisogna temporeggiare per portarne a casa il rinnovo. Ed è qui che sorgono le maggiori difficoltà tra le parti, distanti più che mai nella ricerca di un accordo. Paolo Maldini offre una cifra sui 3,5 milioni di euro, il turco ne vuole quasi il doppio.

Una distanza all’apparenza incolmabile. Se nessuno si adopera a venire incontro all’altro la separazione sarà inevitabile. In questo senso, però, la posizione di Maldini appare tutt’altro che influenzabile. Nel corso del pre-partita di Napoli-Milan, infatti, il direttore tecnico rossonero è stato chiarissimo sul rinnovo di Calhanoglu. La volontà del Milan è certamente quella di prolungare il rapporto con il suo numero 10, ma la frecciatina è stata evidente:

“La nostra intenzione è quella di provare a tenere Calhanoglu – dichiara Maldini – come stiamo provando a tenere Gigio Donnarumma. Naturalmente, poi, dobbiamo essere contenti in due. In questo momento credo che lui sia abbastanza sereno. Anche quando non faceva prestazioni eccezionali, dava l’anima. Punto di forza, questo, ma a volte può anche essere un punto debole“. Un’affermazione chiara e concisa che potrebbe creare anche una spaccatura totale e che potrebbe voler avvisare il giocatore di non essere all’altezza delle sue richieste. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane, quando una direzione dovrà essere presa da una parte o dall’altra. I rossoneri volano in classifica, Elliott aiuta: ecco il budget per il prossimo mercato >>>