Milan, Capello: “Deluso da Leao. Fossi in Pioli sarei preoccupato” | VIDEO

Il Milan perde 3-0 in casa del Psg nella terza partita del girone di Champions. Ecco l'analisi dell'ex allenatore Capello su Pioli e Leao riportate da Gazzetta TV: "Quando vai a giocare in Champions, il livello è alto perché becchi squadre che non ti perdonano nulla e ti condannano. È questo l’aspetto su cui deve lavorare Pioli"