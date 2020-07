MILAN-CAGLIARI: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Siamo arrivati alla fine. Questo stranissimo campionato di Serie A 2019/20, durato tantissimo, si concluderà nel prossimo weekend. Sabato sera ci sarà Milan-Cagliari, 38^ e ultima giornata per i rossoneri, impegnati tra le mura amiche di San Siro. Partita che non ha nessuno scopo per la classifica, dato che il Milan è già certo di chiudere al sesto posto, mentre il Cagliari è già da tempo salvo, ma punta al decimo posto. Sarà però una buona occasione per il Milan per chiudere benissimo questa stagione, in linea con quest’ultimo periodo. Nella video news la presentazione della sfida. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

