Sampdoria-Milan 0-1: ammonito Rebic, salterà Milan-Cagliari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, attaccante rossonero, è stato ammonito al 51′ del primo tempo di Sampdoria-Milan, gara in svolgimento allo stadio ‘Luigi Ferraris‘ di Genova, dall’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli dopo consulto con il V.A.R. (screzi a palla lontana con Gastón Ramírez).

Rebic era diffidato e, pertanto, sarà squalificato per la prossima partita dei rossoneri di Stefano Pioli, ovvero Milan-Cagliari, match in programma sabato sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DI SAMPDORIA-MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

