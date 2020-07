Milan-Bologna, streaming video e diretta tv: dove vedere la partita | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera, alle ore 21:45, si disputerà, a ‘San Siro‘, la sfida Milan-Bologna, gara valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La partita, come noto, si giocherà in uno stadio deserto, a porte chiuse, come previsto dal rigido protocollo medico-scientifico per contrastare la diffusione del CoVid_19 nel nostro Paese.

Milan-Bologna sarà visibile, in diretta televisiva ed in esclusiva, sulla piattaforma ‘DAZN‘: canale 209 del satellite (‘DAZN1‘) per chi possiede un abbonamento al pacchetto ‘Sky-DAZN‘ che abilita alla visione di tale canale, altrimenti in streaming video su internet sull’applicazione ufficiale di ‘DAZN‘.

Lo streaming può essere avviato anche sulla tv, se si possiede un modello moderno smart e compatibile con l’applicazione. Oppure si può collegare al proprio televisore una console PlayStation 4 o 5, o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

L’applicazione ‘DAZN‘ può essere scaricata per tutti i dispositivi con iOS (dall’App Store di Apple) e Android (dal Play Store di Google): una volta scaricata, bisognerà attivare l’abbonamento mensile a € 9,99 per poter usufruire di tutti i contenuti della piattaforma e vedere la diretta on line di Milan-Bologna.

Da personal computer, per vedere in streaming Milan-Bologna, basterà collegarsi al sito www.dazn.com/it-IT/welcome e, previa stipula del suddetto abbonamento, accedere a tutti i contenuti riservati! Al termine della partita Milan-Bologna, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLE GARE DEL MILAN SU SKY O DAZN >>>