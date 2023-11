Baresi: “Milan, pensa in grande. Sullo Scudetto dico che …” | VIDEO

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A ieri a Napoli all'evento 'Play for the future'

Franco Baresi, ex capitano in campo con il Milan e oggi vicepresidente onorario del club rossonero, era presente ieri a Napoli per l'evento 'Play for the future'. Per l'occasione, Baresi ha parlato, anche ai colleghi de 'La Gazzetta dello Sport', delle ambizioni del Diavolo di Stefano Pioli in questa stagione e della lotta Scudetto in Serie A. Queste, dunque, nel video le dichiarazioni di 'Kaiser Franz' sul tema