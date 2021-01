Milan-Atalanta 0-3, Di Caro: “Milan, Campione d’Inverno triste” | VIDEO

Milan-Atalanta 0-3: il commento di Di Caro

MILAN-ATALANTA ULTIME VIDEO NEWS – Andrea Di Caro, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, parla così dopo il tracollo rossonero di ieri sera. A ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Atalanta 0-3, brutta gara del Milan. In questo video della redazione della ‘rosea‘, il commento di Di Caro, dunque, sulle gare dei rossoneri di Stefano Pioli e sull’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, come noto, sono stati fermati sullo 0-0 ad Udine. Il Diavolo, così, ha potuto conquistare il titolo (platonico) di Campione d’Inverno.