Milan, Adani: “Nel 2020 solo il Bayern Monaco ha fatto meglio” | VIDEO

Milan, Adani e la marcia rossonera nel 2020

Dopo un 2019 partito con il piede sbagliato il Milan ha svoltato nel 2020 con prestazioni brillanti che hanno portato a risultati straordinari. Un post-lockdown da protagonista e un inizio di stagione 2020/2021 da incorniciare per la squadra di Stefano Pioli. Numeri da capogiro come ricorda Lele Adani in diretta 'Twicth' insieme a Christian Vieri, Nicola Ventola e Alvaro Recoba. "Solo il Bayern Monaco ha fatto meglio del Milan nel 2020". Ecco la disamina del commentatore di 'Sky Sport'.