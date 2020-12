Calciomercato Milan – Colpo dall’Atletico: la chiave è Castillejo | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo dall’Atletico Madrid

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode questo fine 2020 in testa alla classifica dopo la vittoria sulla Lazio, ma Maldini e Massara pensano a come rafforzare la rosa. I dirigenti cercheranno di cogliere qualche opportunità di mercato, acquistando magari un centrocampista e un difensore centrale.

Dalla Spagna rimbalza la voce di un possibile interessamento per Hector Herrera. Classe 1990, il centrocampista centrale potrebbe rivelarsi molto utile, soprattutto se fosse ceduto Rade Krunic. In scadenza di contratto nel 2020, il messicano ha una valutazione, secondo transfermakt.it, di 10 milioni di euro. Quest’anno con l’Atletico Madrid ha disputato 12 partite, totalizzando quattro cartellini gialli.

Un altro nome è quello di Stefan Savic. Il difensore centrale conosce bene il campionato italiano, avendo già giocato con la Fiorentina. Classe 1991, ha una valutazione, secondo transfermakt.it, di 20 milioni di euro. Quest’anno con la squadra di Diego Simeone ha disputato 18 partite, totalizzando sei cartellini gialli. L’ex viola potrebbe tornare utile, considerando il futuro incerto di Leo Duarte e Mateo Musacchio, che potrebbero lasciare il club rossonero.

Ricordiamo che all'Atletico Madrid, così come al Villarreal, Siviglia e Valencia, interessa Samu Castillejo. Lo spagnolo potrebbe essere sacrificato per arrivare a uno di questi due giocatori, ovviamente trovando prima un sostituto. Castillejo è stato spesso utilizzato da Stefano Pioli in questa stagione, visto i tanti impegni dei rossoneri, ma è Alexis Saelemaekers il titolare della fascia destra. Vedremo cosa succederà, ma con il mercato attuale, pesantemente condizionato dal coronavirus, tutto può succedere.