Rafael Leao ha deciso Milan-Fiorentina con una doppietta, beneficiando, però, del lavoro di un numero 9 puro come Santiago Giménez

La doppietta contro la Fiorentina ha solo un significato: Rafael Leao si è finalmente sbloccato. Ma molto del lavoro è stato fatto anche da Santiago Giménez, un vero centravanti. Dunque, ecco - nel video di 'GazzettaTV' - come può giocare il Milan di Massimiliano Allegri per evitare di sacrificare Christian Pulisic e segnare di più