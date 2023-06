Milan, i 10 top player dell’epopea di Silvio Berlusconi | VIDEO

Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni, è stato proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017. Ha comprato fenomeni

Silvio Berlusconi, attuale proprietario del Monza, si è spento all'età di 86 anni. Come tutti sanno, l'ex Cavaliere è stato proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017. Sotto la sua gestione, il Milan ha vinto ben 29 trofei, ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo. Berlusconi ha comprato tantissimi fuoriclasse per il suo Milan, sin dagli albori della sua presidenza. Vediamo, dunque, i 10 top player maggiormente significativi in questo video della redazione di 'GazzettaTV'