PIANETAMILAN i nostri video Matri: “Al Milan manca un nove. Campionato riaperto? Si, però…” | VIDEO
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Matri: “Al Milan manca un nove. Campionato riaperto? Si, però…” | VIDEO
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Quest'oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Alessandro Matri, ex calciatore del Milan...
Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del calcio: tra questi anche l'ex Alessandro Matri. Il nostro inviato, Stefano Bressi, ha voluto raccogliere alcune dichiarazioni. Il video.