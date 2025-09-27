PIANETAMILAN i nostri video Marotta: “Milano senza stadio? Sarebbe una sconfitta per tutta la città”

Marotta: “Milano senza stadio? Sarebbe una sconfitta per tutta la città”

Emiliano Guadagnoli
27 settembre

Marotta, presidente dell'Inter, parla dello stadio di Milano che interessa anche al Milan: "Con tutto il rispetto per San Siro, oggi non risponde più alle esigenze e ai criteri dei tempi attuali". Le sue parole da Gazzetta.it.