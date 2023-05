Marchisio: “Disponibile per la Juve ma nessuno mi ha chiamato” | VIDEO

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, non disdegnerebbe di rientrare in bianconero con un ruolo in società. Il video

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha ammesso a 'La Gazzetta dello Sport' come sarebbe disponibile a tornare a lavorare con i bianconeri - stavolta, chiaramente, con un ruolo diverso da quello del calciatore - qualora la 'Vecchia Signora' avesse bisogno di lui e delle sue competenze. Il suo telefono, finora, però non è squillato. Nel video le dichiarazioni di Marchisio