Ligue 1, in gol gli ex ‘italiani’ Milik e Paqueta | VIDEO

Ligue 1, in gol Milik (ex Napoli) e Paqueta (ex Milan)

La 23^ giornata della Ligue 1 francese ha visto andare in gol sia Arkadiusz Milik sia Lucas Paqueta, un tempo protagonisti sui campi di Serie A. L’attaccante polacco, ex Napoli, ha siglato il suo primo gol con la maglia dell’Olympique Marsiglia, club in cui si è trasferito a gennaio, nel 2-2 sul campo del Lens.

Il centrocampista brasiliano, ex Milan, ha invece segnato il gol vittoria dell’Olympique Lione, squadra in cui milita dalla scorsa estate, nel successo (0-1) a Dijon. Per Paqueta è il secondo gol in Ligue 1 dopo quello realizzato nel 3-0 interno al Nantes dello scorso 23 dicembre.