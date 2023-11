Lecce-Milan, si ferma Leao: tegola per Pioli | VIDEO

Tegola per il Milan di Pioli. Rafa Leao esce dal campo dopo neanche 10 minuti dal fischio d'inizio di Lecce-Milan

Tegola Milan: problema per Leao. A Lecce esce dal campo dopo neanche 10 minuti. Ennesimo infortunio per il Milan che rishcia di perdere un giocatore fondamentale. Leao si ferma per un problema alla coscia destra. Correndo verso il passaggio filtrante di Pobega Rafa sente tirere un muscolo e si ferma. Ecco il video di Gazzetta TV