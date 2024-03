Lazio-Milan, probabili formazioni: per Pioli niente turnover | VIDEO

Le probabili formazioni di Lazio e Milan, in campo all'Olimpico alle 20.45 nella partita che apre la 27esima giornata di campionato

Le probabili formazioni di Lazio e Milan, in campo all'Olimpico alle 20.45 nella partita che apre la 27esima giornata di campionato. Per Sarri ballottaggi Castellanos-Immobile, Hysay-Pellegrini e Cataldi-Vecino. Per Pioli dubbio Theo Hernandez-Calabria: il francese ce la dovrebbe comunque fare, nonostante la botta. Ecco il video dai colleghi di Gazzetta TV