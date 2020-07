LAZIO-MILAN: la presentazione del match dell’Olimpico / News

VIDEO MILAN NEWS – Si gioca ogni tre giorni ed è l’occasione per i rossoneri di rifarsi subito dopo il pareggio di Ferrara contro la SPAL. Domani allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà Lazio-Milan, 30^ giornata di Serie A. Una partita difficilissima, ma che vede i biancocelesti privi di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. I rossoneri, viceversa, avranno voglia di rifarsi per non perdere il posto in Europa League e, magari avvicinarsi. Con ogni probabilità, tornerà dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, mentre assente sarà Samu Castillejo. Nella video news la presentazione della sfida. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

