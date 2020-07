Lazio-Milan, chi al fianco di Correa? Le due ipotesi di Inzaghi

MILAN NEWS – Contro il Milan Simone Inzaghi dovrà fare a meno sia di Caicedo che di Immobile, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Chi giocherà, dunque, al fianco di Correa? Al momento sarebbero due le ipotesi che il tecnico della squadra romana starebbe considerando. La prima è giocare con la coppia formata da Luis Alberto e appunto l’argentino, che non darebbe alla retroguardia rossonera punti di riferimento. La seconda è quella di avanzare nel ruolo di prima punta il serbo Milinkovic-Savic, già utilizzato in quella posizione in alcuni finali di gara. IN CASA MILAN SI TEME LA FINE DELLA STAGIONE PER CASTILLEJO>>

