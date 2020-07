Milan, infortunio Castillejo: oggi gli esami strumentali

MILAN NEWS – Stando a quanto scritto dal quotidiano torinese Tuttosport, nella giornata di oggi, Samu Castillejo, si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare accusato nel match contro la SPAL di 2 giorni fa.

Solo al termine degli esami, si capiranno meglio quali saranno i tempi recupero. Nella peggiore delle ipotesi, si parla anche di stagione finita. Certamente salterà le importanti gare contro Lazio, Juventus e Napoli.

Sempre per quel che riguarda il Milan, Lucas Biglia come ben sappiamo, lascerà il club rossonero. Clicca qui per sapere quale potrebbe essere la sua prossima squadra >>

