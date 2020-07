Calciomercato – Futuro Biglia, c’è l’offerta dell’Indipendiente

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia al termine di questa stagione, ovviamente non più al 30 giugno 2020 (già passato peraltro) lascerà il Milan per scadenza di contratto. Presto sarà un parametro zero, e da tempo è noto che non rinnoverà con i rossoneri.

Per lui si continua a parlare di un ritorno in Argentina. All’età di 34 anni, con molti infortuni alle spalle, non sono molti i club interessati a rischiare di perder soldi pagandogli lo stipendio. Però, in termini di esperienza, Biglia sa ancora il fatto suo.

E secondo ‘Radio Mitre’, l’Independiente è pronta a fare uno sforzo economico per convincerlo a tornare in Argentina. Tutto dipenderà non solo dalla scelta di Lucas, ma anche e soprattutto da quella della sua famiglia. Ritorno in Argentina o… cos’altro? Staremo a vedere.

