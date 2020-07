Giorgio Porrà spiega: “Il nuovo ‘ruolo’ di Ibrahimovic nel Milan”

MILAN NEWS – Il pensiero di Giorgio Porrà, noto giornalista, sull’importanza e il cambiamento di Zlatan Ibrahimovic nel e per il Milan attuale e futuro. Ecco le sue parole riferite ai microfoni di Sky Sport.

“La vita professionale di Ibra è una specie di romanzo epico, una specie di ‘Trono di spade’. Il ritorno di Zlatan è una benedizione per tutti, non solo per il Milan. Si tratta di un nuovo Ibra, è diverso anche dal punto di vista caratteriale. E’ un Ibra che non attacca più i compagni all’armadietto ed è molto più altruista, una specie di tutor con i giovani e il rapporto con Leao lo certifica”.

