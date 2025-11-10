Ci sono anche Ignazio Abate (Juve Stabia) e Davide Ancelotti (Botafogo) tra i più promettenti allenatori italiani Under 40. Il video

Si parla spesso del poco spazio riservato ai giovani italiani nelle squadre di Serie A e non solo. Ma è proprio in panchina che il nostro calcio pullula di allenatori in piena rampa di lancio, Under 40. C'è chi sta trovando la sua dimensione in Europa, come Francesco Farioli (Porto) e Alessio Lisci (Osasuna), e chi invece sta facendo la "gavetta" in Serie B, come Ignazio Abate (Juve Stabia) e Matteo Andreoletti (Padova). E c'è anche un figlio d'arte che la prossima estate sarà ai Mondiali ...