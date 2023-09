Juventus, Pogba positivo al testosterone: le tappe del caso | VIDEO

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato trovato positivo al testosterone nei controlli antidoping dello scorso 20 agosto. Il video

Sospensione cautelare, controanalisi, istruttoria dell'antidoping ed eventuale processo: ecco tutte le tappe previste per il caso in cui si trova coinvolto il centrocampista della Juventus Paul Pogba, dopo l'accertazione della sua "non negatività" al testosterone in occasione dei controlli effettuati lo scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus 0-3 alla 'Dacia Arena'. Il video della redazione di 'GazzettaTV'