Juventus-Milan, Giroud segna e festeggia in tribuna | VIDEO

Il Milan vince contro la Juventus grazie a Giroud: il francese, festeggia nella tribuna dei tifosi bianconeri

Il Milan si assicura la qualificazione in Champions League battendo la Juventus per 1-0 con gol di Giroud al 40'. Il francese, ancora una volta decisivo, si rende protagonista con uno splendido colpo di testa per poi, al triplice fischio, dedicarsi ai tifosi. Fin qui tutto normale, se non si trattasse della tribuna bianconera! I tifosi, però, sembrano tifare Milan