JUVENTUS-MILAN: Coppa Italia, le 10 frasi chiave di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si tornerà finalmente in campo. Sarà Juventus-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ad aprire le danze dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus.

Oggi, alla vigilia della partita, ha parlato l’allenatore rossonero Stefano Pioli a ‘Milan TV‘, affrontando tantissime tematiche: dal ritorno in campo alla condizione della squadra, fino agli obiettivi e l’importanza della partita, passando per il confronto con la società di ieri e per il proprio futuro. Nella video news le dieci frasi chiave. Per tutte le dichiarazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

