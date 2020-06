Pioli: “Futuro? Penso ad ottenere il massimo da questa stagione”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘ alla vigilia di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, anche del suo futuro e delle voci che lo vorrebbero in uscita dal club rossonero in favore del tedesco Ralf Rangnick.

"Nel mio passato, difficilmente nelle mie esperienze, a 14 partite dalla fine sapevo già quale sarebbe stato il mio futuro professionale – ha detto Pioli -. Io ho solamente un obiettivo bello chiaro in mente: dare il massimo ed ottenere il massimo da questa stagione, perché abbiamo ancora degli obiettivi importanti".