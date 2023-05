Juventus-Lecce, la probabile formazione dei bianconeri di Allegri | VIDEO

La probabile formazione dei bianconeri di Massimiliano Allegri per Juventus-Lecce, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Juventus-Lecce, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in vista dei tanti impegni di campionato ed Europa League, fa ruotare qualche elemento, ma punterà su Ángel Di María e Dušan Vlahović in attacco. Non convocato Adrien Rabiot. Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione della Juve per la sfida ai salentini in questo video della redazione di 'GazzettaTV'