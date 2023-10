Juventus, Allegri: “Favoriti per lo Scudetto? Parlarne serve a nulla” | VIDEO

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza alla vigilia della sfida con l'Atalanta anche delle parole di Pioli

Allegri ha parlato in conferenza stampa prima di Atalanta-Juventus: ecco le sue parole da Gazzetta Tv. "In questo momento guardare la classifica è poco importante anche se rimanere nelle prime 4 ci farebbe lavorare in modo più sereno e tranquillo. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime 4. La squadra sta crescendo. Noi favoriti? Parlare di queste cose non serve a nulla"