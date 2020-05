VIDEO MILAN – Ricordate José Mari, attaccante spagnolo classe 1978 che il Milan, nel gennaio 1999, prelevò dall’Atlético Madrid per 41 miliardi di lire? José Mari, nella fila rossonere, non ha lasciato il segno, con appena 5 gol in 52 gare in due stagioni e mezza. Oggi, però, ha un fisico da bodybuilder … guardate come è diventato in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

