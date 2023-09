Italia, Spalletti: “Ecco cosa non viene perdonato a Donnarumma” | VIDEO

Luciano Spalletti, C.T. dell'Italia, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, portiere azzurro, alla vigilia della sfida contro l'Ucraina

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, portiere azzurro del PSG ed ex Milan, alla vigilia della sfida Italia-Ucraina, in programma questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le parole di Spalletti su Donnarumma in conferenza stampa in questo video