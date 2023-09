Italia-Ucraina 2-1: “Zaniolo leader, Locatelli regista credibile” | VIDEO

L'Italia ha battuto l'Ucraina per 2-1 a San Siro. Buona partita di Nicolò Zaniolo (Aston Villa) e Manuel Locatelli (Juventus) tra gli Azzurri

L'Italia di Luciano Spalletti resta in corsa per la qualificazione agli Europei 2024. Ieri sera, a 'San Siro', battuta l'Ucraina di Serhiy Rebrov per 2-1 grazie alla doppietta di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, nel primo tempo. Secondo Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport') segnali positivi anche dalla prestazione di Nicolò Zaniolo (Aston Villa) e Manuel Locatelli (Juventus). Il suo commento in questo video