Italia, Zaniolo: “Etichettato come uno fuori dalle righe” | VIDEO

Nicolò Zaniolo, attaccante trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo dal Galatasaray all'Aston Villa, ha disputato una buona partita in Italia-Ucraina 2-1, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Zaniolo ha ispirato anche il secondo gol di Davide Frattesi con un'azione personale dalla destra. Ecco, dunque, in questo video le sue dichiarazioni a fine gara nella pancia di 'San Siro'