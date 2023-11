Italia-Macedonia del Nord, la probabile formazione di Spalletti | VIDEO

La probabile formazione degli Azzurri di Luciano Spalletti per Italia-Macedonia del Nord, partita valida per la qualificazione agli Europei

Questa sera, alle ore 20:45, l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti affronterà allo stadio 'Olimpico' di Roma la Macedonia del Nord. Partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli Azzurri dovranno vincere se poi vorranno andare a giocare in trasferta contro l'Ucraina per due risultati su tre. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione della nostra Nazionale